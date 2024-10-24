أمينة خليل: "أنا من أول دورة للمهرجان وحاسة إني من عائلة الجونة"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة أمينة خليل، تفاصيل مشاركته في الدورة السابعة بمهرجان الجونة السينمائي، والانضمام إلى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة.

وتحدثت أمينة خليل في لقائها على صفحة مهرجان الجونة السينمائي على موقع "فيسبوك"، قائلة: "من أول سنة إعلان دورة مهرجان الجونة وأنا أصلا حاسة أني من عائلة مهرجان الجونة، لكن السنة دي ليا دور مهم، ومسئولية كبيرة".

وأضافت: "طول عمري مشاركتي في كل المهرجانات اللي حضرتها في حياتي كلها بحب جدا أتفرج على الأفلام القصيرة تقريبا اتفرجت عليهم كلهم في دورات مهرجان الجونة".

وعن أعمالها الدرامية المقبلة، أعلنت أمينة خليل مشاركته في مسلسل "لام شمسية" للمخرج كريم الشناوي، والمقرر تصويره بعد انتهاء مهرجان الجونة.

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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