محمود حميدة يقبل لبلبة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

كتب- مروان الطيب:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة طريفة للنجم محمود حميدة وهو يقبل النجمة لبلبة على السجادة الحمراء لفعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الخميس بحضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما.

ظهر النجم محمود حميدة بالصورة التي نشرتها بوسي شلبي عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام" وهو يقبل النجمة لبلبة وذلك نظرًا لكونهما من أبرز نجوم الفن اللذان تعاونا سويًا بعدد من الأعمال السينمائية، وذلك على هامش تكريم النجم محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي".

وتحدثت النجمة لبلبة عن علاقتها بالنجم محمود حميدة وتعاونها معه بالعديد من الأعمال الفنية وذلك عبر لقاء جمعها بـ الإعلامية بوسي شلبي وعلقت: "محمود حميدة طيب القلب والشغل معاه متعة، لأنه بيفهم في الإخراج والسيناريو والتصوير، عملت معاه أحلى أفلامي أكتر من 4 أفلام وكلها نجحت".

وعن كواليس تعاونها معه بفيلم "جنة الشياطين" قالت: "مشوفتش ممثل عشان طالع ميت في الفيلم، شال سنانه من قدام عشان يخط سنة دهب، وإنه يبقى مقتنع أنه ميت فعلا".

وكان من أبرز الحضور عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، الفنان تامر هجرس وزوجته، مدير التصوير محمود شاهين وزوجته، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنان الكبير محمود حميدة، الفنانة كارولين عزمي، الفنانة ميس حمدان، الفنانة مي سليم، الناقد الفني أحمد شوقي، الفنان أحمد رزق، الفنانة نجلاء بدر، الفنانة غادة عادل، الفنان صدقي صخر، الفنانة إلهام شاهين، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام مشاركة عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال العام بأبرز المحافل السينمائية العالمية وذلك ضمن مسابقاته المختلفة.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.



يمكنك متابعة أخبار وإطلالات وفيديوهات مهرجان الجونة في صفحة متخصصة (اضغط هنا)





اقرأ أيضا:

طرح الإعلان التشويقي لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" استعدادًا لعرضه بالسينمات

"نرفض بيلا حديد في السعودية".. قصة هاشتاج أثار تفاعلا على "إكس"