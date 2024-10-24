رانيا يوسف من الجونة: "احنا بنحب نيجي مهرجان الجونة لأنه بيجيب أفلام مهمة"

كتب- هاني صابر:

حضرت الفنانة رانيا يوسف، مساء الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وقالت رانيا، في تصريحات تليفزيونية من الجونة: "احنا بنحب مهرجان الجونة وإننا نيجي الجونة لأنه بيجيب أفلام مهمة".

وتابعت: "بصور حاليا موضوع عائلي الجزء الثالث، وروج أسود، وأنتظر عرض فوبيا قريبا".

وأضافت راينا يوسف: "حضوري للمهرجانات مهم جدا لأني بشوف زمايلي اللي مش بشوفهم بسبب التصوير، وأشوف شغل ناس تانية وبلاد تانية ودي حاجة مهمة للفنان في شغله وأنه يشوف الجديد".

ويقام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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