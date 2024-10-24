"ماشي بعكاز".. إصابة زوج داليا البحيري بتمزق في الرباط الصليبي

كتب - معتز عباس:

كشفت داليا البحيري عن تفاصيل تعرض زوجها للإصابة، وصعوبة حضوره حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو من حديثها مع داليا البحيري والتي تحدثت عن زوجها، وقالت: "حبيبي عنده تمزق في الرباط الصليبي وماشي بعكاز وحالته حاله".

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وتألقت الفنانة داليا البحيري على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، وظهرت مرتدية فستانًا طويلًا.

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.



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