مهرجان الجونة

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مهرجان الجونة السينمائي يقدم التحية لروح أبرز الراحلين في 2024 بحفل افتتاح دورته السابعة

10:21 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    شيرين سيف النصر
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    تامر فتحي
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    جميل برسوم
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    تامر فتحي
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    حسام شوقي
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    ناهد رشدي
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    حلمي بكر
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الجونة- منى الموجي:

شهد حفل افتتاح الجونة السينمائي في دورته السابعة، تقديم المهرجان التحية لروح أبرز الراحلين في 2024، وهم الراحلين: صلاح السعدني، وشيرين سيف النصر، وجمال برسوم، والمنتجين الأربعة حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي، إلى جانب أحمد فرحات والملحن حلمي بكر وناهد رشدي.

ويشهد الحفل حضور نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، من بينهم: المهندس نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، والمهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، والنجمة القديرة يسرا، عضو المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان.

كما حضر المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، والأستاذ عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للمهرجان، والمخرجة القديرة ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان.

ويستمر المهرجان حتى الأول من نوفمبر، ويُعد من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، حيث يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

يُعد المهرجان واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

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