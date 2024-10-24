مهرجان الجونة

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أسماء جلال ومايان السيد وجميلة عوض.. فنانات جذبن الأنظار بافتتاح الجونة السينمائي (صور)

09:36 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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  • عرض 15 صورة
    مايان السيد- حفل افتتاح مهرجان الجونة (4)
  • عرض 15 صورة
    مايان السيد- حفل افتتاح مهرجان الجونة (3)
  • عرض 15 صورة
    جميلة عوض- حفل افتتاح مهرجان الجونة (4)
  • عرض 15 صورة
    مايان السيد- حفل افتتاح مهرجان الجونة (2)
  • عرض 15 صورة
    جميلة عوض- حفل افتتاح مهرجان الجونة (3)
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    اسماء جلال - حفل افتتاح الجونة (7)
  • عرض 15 صورة
    جميلة عوض- حفل افتتاح مهرجان الجونة (1)
  • عرض 15 صورة
    اسماء جلال - حفل افتتاح الجونة (5)
  • عرض 15 صورة
    اسماء جلال - حفل افتتاح الجونة (6)
  • عرض 15 صورة
    اسماء جلال - حفل افتتاح الجونة (3)
  • عرض 15 صورة
    مايان السيد- حفل افتتاح مهرجان الجونة (1)
  • عرض 15 صورة
    اسماء جلال - حفل افتتاح الجونة (4)
  • عرض 15 صورة
    اسماء جلال - حفل افتتاح الجونة (1)
  • عرض 15 صورة
    اسماء جلال - حفل افتتاح الجونة (2)
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كتب - هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد:

خطفت النجمات أسماء جلال ومايان السيد وجميلة عوض، الأنظار إليهم بإطلالاتهم الجريئة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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