مهرجان الجونة

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بالصور| منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء بافتتاح "الجونة السينمائي 2024"

09:05 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 9 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 9 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 9 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 9 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 9 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 9 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
  • عرض 9 صورة
    منة شلبي بحركات عفوية على السجادة الحمراء
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الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي تواجد النجمة منة شلبي، عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة السابعة، التي تنطلق فعالياتها اليوم الخميس 24 أكتوبر.

والتقطت عدسة مصراوي عدة صور لـ منة ظهرت خلالها بحركات عفوية .

كما تواجد في الحفل: أحمد داود وزوجته علا رشدي، غادة عادل وابنتها مريم، أشرف عبدالباقي، ابنته المخرجة زينة، يسرا، إيناس الدغيدي، يسرا اللوزي، إلهام شاهين، أمينة خليل، أروى جودة، كريم قاسم، يوسف عثمان، الناقد أحمد شوقي رئيس تمويل سيني جونة لدعم صناع الأفلام، والمنتجة والمخرجة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، نسرين طافش، هند صبري، مي سليم، ميس حمدان، مريم الخشت.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان تنطلق اليوم الخميس 24 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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