مهرجان الجونة

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بإطلالة جريئة.. مايان السيد تخطف الأنظار في ظهورها بمهرجان الجونة (صور)

09:00 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مايان السيد
  • عرض 4 صورة
    مايان السيد
  • عرض 4 صورة
    مايان السيد
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كتب- معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

كشفت الفنانة مايان السيد عن إطلالاتها الجريئة عقب وصولها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وظهرت مايان السيد بإطلالة مميزة مرتدية فستان أسود طويل، أبرز جمالها ورشاقتها.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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