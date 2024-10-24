مهرجان الجونة

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بإطلالة تشبه الأميرات.. ظهور لافت لـ يسرا اللوزي في مهرجان الجونة

08:50 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    يسرا اللوزي
  • عرض 3 صورة
    يسرا اللوزي
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كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

تألقت الفنانة يسرا اللوزي عقب ظهورها على السجادة الحمراء "الريد كاربت"، بمهرجان الجونة السينمائي.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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