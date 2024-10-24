مريم الخشت أحدث عروس بالوسط الفني على السجادة الحمراء بالجونة السينمائي (صور)

كتب- هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد:

خطفت الفنانة مريم الخشت، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بصحبة زوجها على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وتعد مريم الخشت أحدث عروس بالوسط الفني، ويعد ظهورها بالمهرجان الأول لهما بمناسبة فنية بعد الزواج.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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