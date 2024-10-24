10 فنانات خطفن الأنظار على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة.. صور

كتب - معتز عباس:

تصوير علاء أحمد:

توافد نجوم الفن على السجادة الحمراء من حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وظهر العديد من الفنانات بإطلالات جريئة ومميزة، خطفت الأضواء وعدسات الكاميرات في الظهور الأول لهم بالمهرجان، أبرزهم، الفنانة بسمة، الفنانة داليا شوقي، الفنانة مي سليم، الفنانة ميس حمدان، الفنانة درة، الفنانة آروى جودة، الفنانة جميلة عوض.

ونستعرض أبرز 10 إطلالات جريئة لنجوم الفن من مهرجان الجونة.

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