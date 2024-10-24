مهرجان الجونة

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10 فنانات خطفن الأنظار على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة.. صور

08:34 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    آروى جودة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
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    إنجي علي
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    جميلة عوض
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    الفنانة بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
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    إنجي المقدم
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    كارولين عزمي
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    مي سليم
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    ميس حمدان_
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    درة
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كتب - معتز عباس:

تصوير علاء أحمد:

توافد نجوم الفن على السجادة الحمراء من حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وظهر العديد من الفنانات بإطلالات جريئة ومميزة، خطفت الأضواء وعدسات الكاميرات في الظهور الأول لهم بالمهرجان، أبرزهم، الفنانة بسمة، الفنانة داليا شوقي، الفنانة مي سليم، الفنانة ميس حمدان، الفنانة درة، الفنانة آروى جودة، الفنانة جميلة عوض.

ونستعرض أبرز 10 إطلالات جريئة لنجوم الفن من مهرجان الجونة.

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