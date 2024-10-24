50 صورة لنجوم الفن من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة

كتب- هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد:

يتوافد نجوم الفن على السجادة الحمراء لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وكان من أبرز الحضور عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، الفنان تامر هجرس وزوجته، مدير التصوير محمود شاهين وزوجته، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنان الكبير محمود حميدة، الفنانة كارولين عزمي، الفنانة ميس حمدان، الفنانة مي سليم، الناقد الفني أحمد شوقي، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح.

وينطلق مساء اليوم الخميس، حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام التي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

يمكنك متابعة أخبار وإطلالات وفيديوهات مهرجان الجونة في صفحة متخصصة (اضغط هنا)

اقرأ أيضا

"أجرأ فستان".. إنجي علي بإطلالة مكشوفة البطن والأكتاف على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة السينمائي