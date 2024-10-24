مهرجان الجونة

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ظهور خاص لـ هاني رمزي وزوجته في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

08:08 م الخميس 24 أكتوبر 2024

هاني رمزي وزوجته في مهرجان الجونة

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كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

وصلا الفنان هاني رمزي وزوجته حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ظهر الفنان هاني رمزي في فعاليات مهرجان الجونة ببدلة سوداء، بينما ارتدت زوجته فستان مميز وطويل.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

هاني رمزي وزوجته في مهرجان الجونة

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