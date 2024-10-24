مهرجان الجونة

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جميلة عوض تتعرض لموقف محرج.. ماذا حدث لها في مهرجان الجونة؟

08:00 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    جميلة عوض في مهرجان الجونة
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    جميلة عوض في مهرجان الجونة (2)
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كتب- معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

تعرضت الفنانة جميلة عوض لموقف محرج بسبب الفستان الذي ترتديه في مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابعة.

وحاولت جميلة ضبط ظهورها على السجادة الحمراء لكن فستانها الطويل جعلها تواجه صعوبة في ذلك.

وداعبت جميلة عوض عدسات الكاميرات، وقالت: "حسوا بيا متنزلوليش حاجة غلط".

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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