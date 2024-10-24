مهرجان الجونة

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أول ظهور لـ خطيب أروى جودة ونجله من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

07:40 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    آروى جودة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 8 صورة
    آروى جودة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 8 صورة
    آروى جودة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 8 صورة
    آروى جودة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 8 صورة
    آروى جودة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 8 صورة
    آروى جودة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 8 صورة
    آروى جودة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة آروى جودة الأنظار من على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت آروى جودة رفقة خطيبها ونجله من على السجادة الحمراء، وأطلت بفستان أبيض جريء.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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