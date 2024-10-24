مهرجان الجونة

إعلان

أول ظهور لـ بشرى وزوجها بعد شائعة انفصالهما بمهرجان الجونة (صور)

07:29 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بشرى وزوجها (4)
  • عرض 6 صورة
    بشرى وزوجها (2)
  • عرض 6 صورة
    بشرى وزوجها (3)
  • عرض 6 صورة
    بشرى وزوجها (6)
  • عرض 6 صورة
    بشرى وزوجها (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد:

ظهرت الفنانة بشرى بصحبة زوجها خالد حميدة بعد شائعة انفصالهما خلال الأيام الماضية، وذلك على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وينطلق مساء اليوم الخميس، حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام التي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

بشرى زوج بشرى خالد حميدة افتتاح الجونة السينمائي حفل افتتاح الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. نسرين طافش تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو