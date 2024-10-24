مهرجان الجونة

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تامر هجرس يخطف الأنظار رفقة زوجته من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

07:24 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    تامر هجرس في حفل افتتاح مهرجان الجونة
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    تامر هجرس
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    تامر هجرس مع زوجته من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 5 صورة
    الفنان تامر هجرس
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- أحمد علاء:

وصل منذ قليل الفنان تامر هجرس إلى السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام الذي يقام مساء اليوم الخميس وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما.

وظهر تامر هجرس على السجادة الحمراء رفقة زوجته وحرصا على التقاط عدد من الصور التذكارية.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام مشاركة عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال العام بأبرز المحافل السينمائية العالمية.

أعلنت إدارة مهرجان الجونة هذا العام عن تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته ومشواره الفني، ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة على "فيسبوك" صورة أرشيفية للنجم محمود حميدة وعلقت: نسعد هذا العام في مهرجان الجونة السينمائي بتكريم الفنان المصري محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي، كما يسعدنا استضافته في حوار معه تديره الفنانة مريم الخشت لنستمع إلى كواليس أعماله وذكرياته كونوا على موعد يوم 25 أكتوبر".

وكشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن استمرار تعاونها مع سينما زاوية في القاهرة للعام الثاني على التوالي، يأتي هذا التعاون في إطار الحرص على تعزيز التبادل الثقافي والفني وتوسيع قاعدة الجمهور السينمائي في مصر، من خلال تقديم تجربة سينمائية متميزة لمحبي السينما بشكل عام، ومحبي الأفلام المستقلة والسينما البديلة بشكل خاص، من خلال مبادرة "الجونة في زاوية"، التي أطلقت العام الماضي، سيعرض هذا العام في سينما زاوية 14 فيلماً من أفلام مهرجان الجونة السينمائي، بداية من يوم 27 أكتوبر الجاري، وحتى يوم 2 نوفمبر المقبل، بمعدل فيلمين يوميًا، وسيتم فتح باب حجز التذاكر من خلال سينما زاوية بدءًا من يوم 23 أكتوبر الجاري.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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