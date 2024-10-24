مهرجان الجونة

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"الأهلي هيكسب".. لقطة طريفة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة (فيديو وصور)

07:20 م الخميس 24 أكتوبر 2024

الفنان يوسف عثمان

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كتب - معتز عباس:

تمنى الفنان يوسف عثمان فوز النادي الأهلي على فريق الزمالك، وتحقيق الفوز بكأس السوبر المصري، في المباراة التي ستقام بعد قليل، في دولة الإمارات.

وتوقع "يوسف عثمان" من مهرجان الجونة، فوز الأهلي على الزمالك والتتويج بكأس السوبر المصري.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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