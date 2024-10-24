مهرجان الجونة

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"محمود شاهين وعروسته وتامر هجرس وزوجته".. أجمل كابلز على السجادة الحمراء في افتتاح الجونة السينمائي

07:17 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    افتتاح الجونة
  • عرض 20 صورة
    السيناريست إنجي علاء
  • عرض 20 صورة
    الفنانة مي سليم
  • عرض 20 صورة
    الفنان تامر هجرس
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ميس حمدان
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ميس حمدان من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    تامر هجرس في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    تامر هجرس على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    تامر هجرس
  • عرض 20 صورة
    الفنان فتحي عبد الوهاب
  • عرض 20 صورة
    محمود شاهين على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    فتحي عبد الوهاب على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    مدير التصوير محمود شاهين
  • عرض 20 صورة
    تامر هجرس مع زوجته من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    مدير التصوير محمود شاهين من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    ميس حمدان في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    ميس حمدان من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    مي سليم من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    ميس حمدان على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

وصل منذ قليل مدير التصوير محمود شاهين رفقة زوجته إلى السجادة الحمراء لفعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي يقام مساء اليوم الخميس بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته السابعة، ظهور ثنائيات زوجية لنجوم الفن ، إذ ظهر محمود شاهين بصحبة زوجته، بينما ظهر تامر هجرس مع زوجته.

وحرص محمود شاهين على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء رفقة وزجته، كما كان حاضرًا الفنان تامر هجرس الذي خطف الأنظار رفقة زوجته، إلى جانب عدد من النجوم وفريق عمل المهرجان وهم عمرو منسي المدير التنفيذي، ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنانة ميس حمدان، الفنان يوسف عثمان، الفنانة مي سليم، السيناريست إنجي علاء.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام مشاركة عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال العام بأبرز المحافل السينمائية العالمية.

أعلنت إدارة مهرجان الجونة هذا العام عن تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته ومشواره الفني، ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة على "فيسبوك" صورة أرشيفية للنجم محمود حميدة وعلقت: نسعد هذا العام في مهرجان الجونة السينمائي بتكريم الفنان المصري محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي، كما يسعدنا استضافته في حوار معه تديره الفنانة مريم الخشت لنستمع إلى كواليس أعماله وذكرياته كونوا على موعد يوم 25 أكتوبر".

وكشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن استمرار تعاونها مع سينما زاوية في القاهرة للعام الثاني على التوالي، يأتي هذا التعاون في إطار الحرص على تعزيز التبادل الثقافي والفني وتوسيع قاعدة الجمهور السينمائي في مصر، من خلال تقديم تجربة سينمائية متميزة لمحبي السينما بشكل عام، ومحبي الأفلام المستقلة والسينما البديلة بشكل خاص، من خلال مبادرة "الجونة في زاوية"، التي أطلقت العام الماضي، سيعرض هذا العام في سينما زاوية 14 فيلماً من أفلام مهرجان الجونة السينمائي، بداية من يوم 27 أكتوبر الجاري، وحتى يوم 2 نوفمبر المقبل، بمعدل فيلمين يوميًا، وسيتم فتح باب حجز التذاكر من خلال سينما زاوية بدءًا من يوم 23 أكتوبر الجاري.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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