بالصور.. أول ظهور لنجل شقيق إلهام شاهين وزوجته بعد حفل زواجهما في الجونة السينمائي

كتب- هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد:

خطف مدير التصوير محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، الأنظار إليه بأحدث ظهور له بصحبة زوجته على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ويعد هذا الظهور الاول لهما بعد زواجهما في مناسبة فنية.

وينطلق مساء اليوم الخميس، حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام التي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

يمكنك متابعة أخبار وإطلالات وفيديوهات مهرجان الجونة في صفحة متخصصة (اضغط هنا)