الصور الأولى لبدء توافد حضور مهرجان الجونة السينمائي على السجادة الحمراء

كتب- هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد:

بدأ منذ قليل، توافد حضور مهرجان الجونة السينمائي على السجادة الحمراء، لحضور حفل افتتاح دورته السابعة هذا العام.

وظهر على السجادة الحمراء، ماريان خوري وأحمد شوقي وجروب أوراسكوم.

وينطلق مساء اليوم الخميس، حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام التي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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