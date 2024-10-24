مهرجان الجونة

إعلان

بالصور| وصول ماريان خوري وأحمد شوقي حفل افتتاح سابع دورات مهرجان الجونة السينمائي

06:45 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أحمد شوقي
  • عرض 6 صورة
    ماريان خوري
  • عرض 6 صورة
    ماريان خوري
  • عرض 6 صورة
    ماريان خوري
  • عرض 6 صورة
    أحمد شوقي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

وصلت قبل قليل، إلى السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، المنتجة والمخرجة ماريان خوري، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي.

كما تواجد في اللحظات الأولى الناقد أحمد شوقي، ورئيس تمويل سيني جونة لدعم صناع الأفلام.

جدير بالذكر أن المهرجان من المقرر أن يشهد حضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم، وتنطلق فعالياته اليوم الخميس 24 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

يمكنك متابعة أخبار وإطلالات وفيديوهات مهرجان الجونة في صفحة متخصصة (اضغط هنا)

ماريان خوري أحمد شوقي مهرجان الجونة السينمائي افتتاح مهرجان الجونة السينمائي رئيس تمويل سيني جونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصور الأولى لبدء توافد حضور مهرجان الجونة السينمائي على السجادة الحمراء

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو