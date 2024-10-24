بالصور| الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

تستمر التحضيرات النهائية على قدم وساق في الجونة، استعدادا لاستقبال حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي تستمر فعالياته حتى 1 نوفمبر المُقبل.

ويواصل العمال تجهيز السجادة الحمراء لاستقبال نجوم وضيوف حفل الافتتاح.

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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