مهرجان الجونة

إعلان

أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في دوراته السابقة

02:15 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    باسل خياط وزوجته ناهد زيدان
  • عرض 11 صورة
    خالد الصاوري وزوجته
  • عرض 11 صورة
    خالد سليم وزوجته خيرية أحمد
  • عرض 11 صورة
    كندة علوش وعمرو يوسف
  • عرض 11 صورة
    محمد فراج وبسنت شوقي_1
  • عرض 11 صورة
    منى زكي وأحمد حلمي
  • عرض 11 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 11 صورة
    نيكولا معوض وزوجته
  • عرض 11 صورة
    مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 11 صورة
    أشرف زكي وروجينا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل انطلاق الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

ولطالما خطفت الثنائيات الأنظار على السجادة الحمراء طوال الدورات الماضية لمهرجان الجونة السينمائي.

وفي التقرير التالي يستعرض معكم مصراوي أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء بالمهرجان:

من بينهم: خالد الصاوي وزوجته، محمد فراج وبسنت شوقي، خالد سليم وزوجته خيرية أحمد، باسل خياط وزوجته ناهد زيدان، نيكولا معوض وزوجته، منى زكي وأحمد حلمي، أشرف زكي وروجينا، آسر ياسين وزوجته، أحمد داود وعلا رشدي، كندة علوش وعمرو يوسف، أحمد الفيشاوي وندى الكامل

الثنائيات على السجادة الحمراء مهرجان الجونة السينمائي السجادة الحمراء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قبل ساعات من انطلاقه.. فنانات خطفن الأنظار في مهرجان الجونة

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو