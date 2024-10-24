ألبوم صور| نجمات الفن في مهرجان الجونة السينمائي بدوراته السابقة

كتب - معتز عباس:

قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة، المقرر من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، تواصل النجمات عادةً خطف الأضواء بإطلالاتهن المميزة على السجادة الحمراء.

تفضل بعض النجمات ارتداء ملابس أنيقة لجذب انتباه الكاميرات، نستعرض في هذا السياق أبرز إطلالات في الدورات السابقة

يُعتبر مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يسعى إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومثقف. كما يهدف المهرجان إلى تعزيز التواصل الثقافي من خلال فن صناعة الأفلام.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى المهرجان لربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، وتعزيز التعاون والتبادل الثقافي، فضلاً عن دعم نمو الصناعة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم واكتشاف مواهب جديدة تُثري عالم السينما.