مهرجان الجونة

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ألبوم صور| نجمات الفن في مهرجان الجونة السينمائي بدوراته السابقة

02:11 ص الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 40 صورة
  • عرض 40 صورة
    جيهان الشماشرجي (1)
  • عرض 40 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 40 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 40 صورة
    دارين حداد
  • عرض 40 صورة
    جيهان الشماشرجي (2)
  • عرض 40 صورة
    جيهان الشماشرجي (3)
  • عرض 40 صورة
    تارا عماد
  • عرض 40 صورة
    شيرين رضا
  • عرض 40 صورة
    دارين حداد (2)
  • عرض 40 صورة
    الراقصة بدرة
  • عرض 40 صورة
    نجوم الفن من مهرجان الجونة (2)
  • عرض 40 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 40 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 40 صورة
    نيكول سابا
  • عرض 40 صورة
    نيكول سابا
  • عرض 40 صورة
    نجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي (2)
  • عرض 40 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 40 صورة
    نجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي (1)
  • عرض 40 صورة
    عبير صبري (3)
  • عرض 40 صورة
    عبير صبري (2)
  • عرض 40 صورة
    دارين حداد
  • عرض 40 صورة
    نجوم الفن من مهرجان الجونة (2)
  • عرض 40 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 40 صورة
    هدى الإتربي (2)
  • عرض 40 صورة
    نجوم مهرجان الجونة السينمائي 2023 (1)
  • عرض 40 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 40 صورة
    نجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي (2)
  • عرض 40 صورة
    مايان السيد واروى جودة
  • عرض 40 صورة
    مايان السيد (2)
  • عرض 40 صورة
    ناهد الساعي
  • عرض 40 صورة
    نجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي (1)
  • عرض 40 صورة
    سامية الطرابلسي
  • عرض 40 صورة
    رانيا يوسف (2)
  • عرض 40 صورة
    دارين حداد (2)
  • عرض 40 صورة
    الراقصة بدرة
  • عرض 40 صورة
    تارا عماد
  • عرض 40 صورة
    جيهان الشماشرجي (3)
  • عرض 40 صورة
    عبير صبري (2)
  • عرض 40 صورة
    أمينة خليل
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كتب - معتز عباس:

قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة، المقرر من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، تواصل النجمات عادةً خطف الأضواء بإطلالاتهن المميزة على السجادة الحمراء.

تفضل بعض النجمات ارتداء ملابس أنيقة لجذب انتباه الكاميرات، نستعرض في هذا السياق أبرز إطلالات في الدورات السابقة

يُعتبر مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يسعى إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومثقف. كما يهدف المهرجان إلى تعزيز التواصل الثقافي من خلال فن صناعة الأفلام.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى المهرجان لربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، وتعزيز التعاون والتبادل الثقافي، فضلاً عن دعم نمو الصناعة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم واكتشاف مواهب جديدة تُثري عالم السينما.

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