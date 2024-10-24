أجرأ 40 صورة لنجمات الفن في مهرجان الجونة السينمائي بدوراته السابقة

كتب - معتز عباس:

قبل ساعات من إنطلاق حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام التي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل، اعتادت نجمات الفن على خطف الأضواء بإطلالتهن على السجادة الحمراء.

كثير ما تخترن بعضهن ارتداء ملابس جريئة من أجل لفت أنظار عدسات الكاميرات وحصد المشاهدات والمتابعات، من الصور واللقاءات التلفزيونية.

ونستعرض أجرأ إطلالات النجمات التي أثارت الجدل في الدورات السابقة من مهرجان الجونة السينمائي، أبرزهم، مايان السيد، رانيا يوسف، عبير صبري، دارين حداد، تارا عماد، ياسمين صبري، جيهان الشماشرجي، وغيرهم من النجوم.

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.