مهرجان الجونة

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أجرأ 40 صورة لنجمات الفن في مهرجان الجونة السينمائي بدوراته السابقة

01:11 ص الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 41 صورة
  • عرض 41 صورة
    أحمد الفيشاوي وزوجته السابقة
  • عرض 41 صورة
    اروى جودة
  • عرض 41 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 41 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 41 صورة
    بسنت رشدي
  • عرض 41 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 41 صورة
    تارا عماد
  • عرض 41 صورة
    الراقصة بدرة
  • عرض 41 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 41 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 41 صورة
    دارين حداد
  • عرض 41 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 41 صورة
    دارين حداد
  • عرض 41 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 41 صورة
    سامية الطرابلسي
  • عرض 41 صورة
    شيرين رضا
  • عرض 41 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 41 صورة
    عبير صبري
  • عرض 41 صورة
    عبير صبري
  • عرض 41 صورة
    مايان السيد
  • عرض 41 صورة
    مايان السيد واروى جودة
  • عرض 41 صورة
    مايان السيد
  • عرض 41 صورة
    ناهد الساعي
  • عرض 41 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 41 صورة
    نجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 41 صورة
    نجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 41 صورة
    عبير صبري
  • عرض 41 صورة
    نجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 41 صورة
    نجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 41 صورة
    نجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 41 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 41 صورة
    نجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 41 صورة
    نجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 41 صورة
    نجوم الفن من مهرجان الجونة
  • عرض 41 صورة
    نيكول سابا
  • عرض 41 صورة
    نجوم الفن من مهرجان الجونة
  • عرض 41 صورة
    هدى الإتربي
  • عرض 41 صورة
    نيكول ساباا
  • عرض 41 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 41 صورة
    هدى الإتربي
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كتب - معتز عباس:

قبل ساعات من إنطلاق حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام التي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل، اعتادت نجمات الفن على خطف الأضواء بإطلالتهن على السجادة الحمراء.

كثير ما تخترن بعضهن ارتداء ملابس جريئة من أجل لفت أنظار عدسات الكاميرات وحصد المشاهدات والمتابعات، من الصور واللقاءات التلفزيونية.

ونستعرض أجرأ إطلالات النجمات التي أثارت الجدل في الدورات السابقة من مهرجان الجونة السينمائي، أبرزهم، مايان السيد، رانيا يوسف، عبير صبري، دارين حداد، تارا عماد، ياسمين صبري، جيهان الشماشرجي، وغيرهم من النجوم.

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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