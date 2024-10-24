خطفوا الأنظار بإطلالات ساحرة.. "الكابلز" يتألقون في مهرجان الجونة السينمائي 2023

كتب - معتز عباس:

ينطلق اليوم الخميس، حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام التي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

وشهدت النسخة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي، ظهور لافت ومميز لنجوم الفن وصناع السينما المحلية والعالمية، وتوافد النجوم على السجادة الرملية والتي استخدمت بديلًا عن السجادة الحمراء تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي عانى عقب أحداث 7 أكتوبر.

ونستعرض لكم أبرز الثنائيات "الكابلز" من نجوم الفن والسينما الذين ظهروا في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي:

- المخرج عمرو سلامة حضر برفقة زوجته.

- الفنان محمود حجازي حضر مع زوجته في أول ظهور منذ إعلان زواجهما.

- احتفل عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة حضر مع زوجته.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي في 24 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر.

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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