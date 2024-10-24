مهرجان الجونة

إعلان

فيديو يرصد الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق افتتاح مهرجان الجونة بدورته السابعة

12:04 ص الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    استعدادات حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته السابعة
  • عرض 8 صورة
    استعدادات حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته السابعة
  • عرض 8 صورة
    استعدادات حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته السابعة
  • عرض 8 صورة
    استعدادات حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته السابعة
  • عرض 8 صورة
    استعدادات حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته السابعة
  • عرض 8 صورة
    استعدادات حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته السابعة
  • عرض 8 صورة
    استعدادات حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته السابعة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

كشفت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق حفل افتتاح دورته السابعة والتي تشهد حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن بمصر والعالم.

ونشر حساب الجونة على إنستجرام، فيديو يرصد الاستعدادات الأخيرة، وحمل تعليق: "الجميع على أهبة الاستعداد مع ما تبقى من وقت.. أقل من 24 ساعة فقط تفصلنا عن حفل افتتاح النسخة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي".

مهرجان الجونة السينمائي تنطلق فعاليات دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

اقرأ أيضا:

بالصور- أسماء جلال ونور النبوي ولبلبة.. وصول النجوم لحضور الجونة السينمائي

مهرجان الجونة بدورته السابعة مهرجان الجونة السينمائي حفل افتتاح مهرجان الجونة افتتاح مهرجان الجونة استعدادات حفل افتتاح مهرجان الجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خطفوا الأنظار بإطلالات ساحرة.. "الكابلز" يتألقون في مهرجان الجونة السينمائي 2023

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو