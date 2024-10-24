فيديو يرصد الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق افتتاح مهرجان الجونة بدورته السابعة

كتب- هاني صابر:

كشفت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق حفل افتتاح دورته السابعة والتي تشهد حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن بمصر والعالم.

ونشر حساب الجونة على إنستجرام، فيديو يرصد الاستعدادات الأخيرة، وحمل تعليق: "الجميع على أهبة الاستعداد مع ما تبقى من وقت.. أقل من 24 ساعة فقط تفصلنا عن حفل افتتاح النسخة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي".

مهرجان الجونة السينمائي تنطلق فعاليات دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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