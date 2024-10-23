قبل انطلاق دورته السابعة.. القائمة الكاملة لجوائز الدورة السابقة لمهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

قبل ساعات من انطلاقة الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، يبحث محبي الفن والدراما والسينما في كل مكان عن الجوائز التي ستقدم لأفضل الأعمال السينمائية المشاركة من جميع أنحاء العالم.

مهرجان الجونة في دورته السادسة، العام الماضي، التي أقيمت خلال الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر، كانت استثنائية وعرضت 90 فيلمًا، استحوذت على اهتمام الجماهير والعاملين في الصناعة على حد سواء، والتي شهدت تقديم قسم خاص بعنوان "نافذة على فلسطين"، الذي سلط الضوء على أفلام وقصص من قلب فلسطين، سلطت الضوء على التحديات والمعاناة التي واجهها الشعب الفلسطيني بعد أحداث 7 أكتوبر والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وينطلق غدا الخميس، حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام التي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

نستعرض لكم قبل انطلاق الدورة الجديدة من مهرجان الجونة، تفاصيل ما حدث في دورته السابقة 2023:

- حصدت ليلى البياتي مخرجة فيلم من عبدول إلى ليلى، على جائزة نيتباك لأفضل فيلم آسيوي.

- حصد إبراهيم نشأت مخرج فيلم إلى "بوابة هوليوود" على جائزة الفيبريسي.

- فاز المخرج سينا محمد من العراق بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي.

مسابقة الأفلام القصيرة:

- حصد فيلم يرقة، للمخرج ميشيل ونويل كسرواني على جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير.

- حصد فيلم "اليوم الموعود" للمخرجة كارلوينا فيرحارا من الأرجنتين على جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير.

- حصد فيلم "البحر الأحمر يبكي"، للمخرج فارس الرجوب من الأردن على جائزة نجمة الجونة الفضية للأفلام القصيرة.

- حصدت المخرجة سام ماناكسا من الفلبين مخرجة فيلم "أعدك"، على نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير.

- ذهبت جائزة نجمة الجونة الخضراء إلى فيلم "كرورا" إخراج جواو سالافيزا ورينيه نادر ميسورا من البرازيل.

- فازت سونيا بن سلامة من تونس مخرجة فيلم "ماشطات"، بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم وثائقي عربي.

- فاز فيلم "على قارب أدامان"، للمخرج نيكولا فيليبير من فرنسا على جائزة الجونة النجمة البرونزية للسينما الوثائقية.

- منحت لجنة التحكيم جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي، لأفضل فيلمين مميزين وهم "عدم الانحياز: مشاهد من سجلات لابودوفيتش" من إخراج ميلا توراجليتش من صربيا، و"سبعة أشتية في طهران" للمخرجة الألمانية شتيفي نيدرزول.

- حصل فيلم "بوابة هوليوود"، على جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي.

- ذهبت جائزة سينما من أجل الإنسانية (جائزة الجمهور) في مهرجان الجونة السينمائي،

- ذهبت جائزة سينما من أجل الإنسانية (جائزة الجمهور) إلى محمد كردفاني من السودان مخرج فيلم "وداعًا جوليا"، كأفضل فيلمًا روائيًا طويلًا يجسد موضوعات إنسانية.

- جائزة نجمة الجونة حصل عليها باتسوج أورتسيخ، كأفضل ممثل عن فيلم "لو أمكنني الغرق بسبات" للمخرجة زولجارجال بيورفداش من منغوليا.

- جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة، حصلت عليها باروين راجابي، عن تجسيدها الرائع لمعاناة امرأة من زوجها من مشاركتها في فيلم سعادة عابرة للمخرج سينا محمد من العراق.

- ذهبت جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي إلى "درب غريب" من إخراج جوتو بارنتيه من البرازيل.

- جائزة نجمة الجونة الفضية، كانت من نصيب المخرج الإيطالي إنزودالو، عن الفيلم الروائي "كلب سلوقي وفتاة".

- جائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي، حصل عليها المخرج هونج سانج سو من كوريا الجنوبية عن فيلم "في يومنا".

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