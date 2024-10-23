مأخوذ عن رواية لـ نجيب محفوظ".. معلومات عن "آخر المعجزات" فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

كتب - معتز عباس:

تنتطق الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، غدا الخميس الموافق يوم 24 أكتوبر وتستمر حتى 2 نوفمبر المقبل.

واختار مهرجان الجونة السينمائي عرض فيلم قصير بعنوان "آخر المعجزات"، في حفل افتتاح دورته السابعة، للمخرج عبد الوهاب شوقي.

واجه فيلم آخر المعجزات، بعض المشاكل من قبل الرقابة على المصنفات الفنية قبل انطلاقة مهرجان الجونة السينمائي.

ونستعرض لكم معلومات عن فيلم "آخر المعجزات" في السطور التالية:

- تداولت أنباء عن رفض الرقابة على المصنفات الفنية عرضه قبل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بـ24 ساعة.

- فيلم "آخر المعجزات" مقتبس عن القصة القصيرة "معجزة" من المجموعة القصصية "خمارة القط الأسود" للأديب الروائي نجيب محفوظ.

- تم تصوير أغلب مشاهده في منطقة وسط البلد.

- الفيلم يتناول العلاقة بين العالمين المادي والروحي.

- يجسد دور البطولة خالد كمال والذي يقوم بدور صحفي يدعى "يحيى" يعمل محررا في صفحة الوفيات في إحدى الجرائد.

- تدور قصة الفيلم حول دخول يحيى في خلاف مع مديره بسبب كتابة اسم شيخ صوفي بالخطأ بعد وفاته.

- يفاجئ يحيى بمكالمة هاتفية من الشيخ الصوفي المتوفي ويطلب لقائه.

- يشارك في بطولة فيلم آخر المعجزات، أحمد صيام، عابد عناني، ومن إخراج عبد الوهاب شوقي، وإنتاج أمجد أبو العلاء، مارك لطفي، باهو بخش، عادل عبد الله، ومن تأليف مارك لطفي وعبد الوهاب شوقي.

- ظهور الفنانة غادة عادل ضيفة شرف في فيلم "آخر المعجزات".

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