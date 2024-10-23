"شيء مخزي".. ماجدة خيرالله تنتقد الرقابة بسبب منع"آخر المعجزات" من العرض في الجونة

كتب- هاني صابر:

علقت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، عما حدث مع فيلم "آخر المعجزات" وإلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية عرضه قبل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي بـ 48 ساعة.

وقالت خيرالله، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "ده من ضمن الأخطاء والفضايح اللي بتحصل من حين لاخر من الرقابة، لأن الرقابة لازم تكون صرحت بالسيناريو قبل تصويره، فكيف تعود لتسحب عرض الفيلم وعدم إيجازه في مهرجان سينمائي بحجم الجونة قبل حفل الافتتاح بساعات".

وتابعت: "ما يحدث في العرض العام لا يجوز أن يحدث في المهرجانات، وممكن للرقابة أن تأخذ وتدي مع نفسها قبل العرض العام ولكن في عروض المهرجانات لا يصح أن يحدث مثل هذه الأمور".

وأضافت ماجدة خيرالله: "ما حدث حول فيلم آخر المعجزات شئ مخزي خاصة بعد الاعلان عن كونه فيلم الافتتاح ووضعه بالجداول والكتالوجات وتيجي قبل افتتاح المهرجان بوقت قصير وتقول لا، انتوا مش هاممكم الفضيحة اللي ممكن تحصل لأن المهرجان بتيجيله ناس أجانب وعرب ومن كل حتة، وما حدث يدعو لإعادة نظر".

وكان مهرجان الجونة السينمائي، كشف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من المهرجان، والذي أقيم يوم 29 سبتمبرالماضي، عن فيلم افتتاح المهرجان وهو بعنوان "أخر المعجزات " - The Last Miracle، للمخرج عبدالوهاب شوقي.

فيلم آخر المعجزات - The Last Miracle مدته 20 دقيقة وتدور أحداثه حول "يحيى، محرر في قسم النعي، يوبخه مديره بعد أن أخطأ في كتابة اسم شيخ صوفي معروف. يذهب يحيى إلى أحد الحانات هربًا من الموقف، ووقتها يهاتفه الشيخ المتوفي نفسه فجأة طالبًا لقاءه".