بينهم عادل إمام.. مهرجان الجونة يستعرض فيديو لأبرز المكرمين بدوراته السابقة

كتب- هاني صابر:

استعرض مهرجان الجونة السينمائي، فيديو لأبرز المكرمين في دوراته السابقة، وذلك قبل انطلاق دورته الجديدة والسابعة هذا العام.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، فيديو مجمع للمكرمين، عبر حسابها على إنستجرام، وحملت تعليق: "منذ انطلاقه، حرص مهرجان الجونة السينمائي على تكريم الرواد والنجوم الذين تركوا بصمات خالدة في مجال الفن السينمائي، وذلك من خلال جائزة (الإنجاز الإبداعي)".

وتابعت الصفحة: "ومع توالي الدورات، أصبحت هذه الجائزة تقليدًا سنويًا راسخًا في المهرجان ومصدر اعتزاز وسعادة، خاصة وأنها تحتفي بالمواهب محليًا وعالميًا".

وأضافت الصفحة: "ومن بين المكرمين السابقين بالجائزة النجوم المصريين عادل إمام، محمد هنيدي، خالد الصاوي، وأحمد السقا، بالإضافة إلى نجوم عالميين مثل الممثلين الأمريكيين فورست ويتيكر وسيلفستر ستالون. كما ضمت القائمة صناع سينما مرموقين مثل المخرج المصري داود عبد السيد، ومصمم الديكور المصري أنسي أبو سيف، والمخرجة التونسية درة بوشوشة، والمخرجة الفلسطينية مي المصري".

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مهرجان الجونة السينمائي تنطلق فعاليات دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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