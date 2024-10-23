بالصور- أسماء جلال ونور النبوي ولبلبة.. وصول النجوم لحضور الجونة السينمائي

كتبت- سهيلة أسامة:

توافد عدد كبير من نجوم الفن استعدادًا لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي عبر حسابهم بموقع "إنستجرام" صور لعدد من نجوم الفن من بينهم الفنانة لبلبة، والإعلامي أنس بوخش، والفنان الكبير حسين فهمي، ويسرا اللوزي، ونور النبوي، وأسماء جلال، والمخرج يسري نصرالله.

وعلق الحساب: "مهرجان الجونة 2024 مباشر | لم يبق سوى أقل من يوم على وصول أكبر نجوم المنطقة سريعًا إلى الجونة قبل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي غدًا 24 أكتوبر.".

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

طرح بوسترات جديدة لفيلم "الهوى سلطان" استعدادًا لعرضه بالسينمات

بإطلالة سوداء أنيقة.. ركين سعد تتألق في أحدث ظهور لها

اختيار مصطفى كامل عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية

مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة يُكرم درة في دورته الأولى