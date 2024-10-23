مهرجان الجونة

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بالصور- أسماء جلال ونور النبوي ولبلبة.. وصول النجوم لحضور الجونة السينمائي

05:37 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    وصول نجوم الفن لحضور افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    وصول نجوم الفن لحضور افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    وصول نجوم الفن لحضور افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    فتحي عبد الوهاب
  • عرض 10 صورة
    نور النبوي
  • عرض 10 صورة
    وصول نجوم الفن لحضور افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 10 صورة
    يسرا اللوزي
  • عرض 10 صورة
    حسين فهمي
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كتبت- سهيلة أسامة:

توافد عدد كبير من نجوم الفن استعدادًا لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي عبر حسابهم بموقع "إنستجرام" صور لعدد من نجوم الفن من بينهم الفنانة لبلبة، والإعلامي أنس بوخش، والفنان الكبير حسين فهمي، ويسرا اللوزي، ونور النبوي، وأسماء جلال، والمخرج يسري نصرالله.

وعلق الحساب: "مهرجان الجونة 2024 مباشر | لم يبق سوى أقل من يوم على وصول أكبر نجوم المنطقة سريعًا إلى الجونة قبل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي غدًا 24 أكتوبر.".

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

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