تكريم محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، عن تكريم النجم الكبير محمود حميدة بـ "جائزة الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة بالأعمال الهامة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي على "فيسبوك" صورة أرشيفية للنجم محمود حميدة وعلقت: "نسعد هذا العام في مهرجان الجونة السينمائي بتكريم الفنان المصري محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي، كما يسعدنا استضافة حوار معه تديره الفنانة مريم الخشت لنستمع إلى كواليس أعماله وذكرياته كونوا على موعد يوم 25 أكتوبر".

وكشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن استمرار تعاونها مع سينما زاوية في القاهرة للعام الثاني على التوالي، يأتي هذا التعاون في إطار الحرص على تعزيز التبادل الثقافي والفني وتوسيع قاعدة الجمهور السينمائي في مصر، من خلال تقديم تجربة سينمائية متميزة لمحبي السينما بشكل عام، ومحبي الأفلام المستقلة والسينما البديلة بشكل خاص.

من خلال مبادرة "الجونة في زاوية"، التي أطلقت العام الماضي، سيعرض هذا العام في سينما زاوية 14 فيلماً من أفلام مهرجان الجونة السينمائي، بداية من يوم 27 أكتوبر الجاري، وحتى يوم 2 نوفمبر المقبل، بمعدل فيلمين يوميًا، وسيتم فتح باب حجز التذاكر من خلال سينما زاوية بدءًا من يوم 23 أكتوبر الجاري.

يتيح هذا التعاون فرصة لسكان القاهرة لمتابعة مجموعة مختارة من الأفلام التي تُعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي من خلال سينما زاوية، التي تُعد واحدة من أهم المنصات لعرض الأفلام المستقلة في مصر. كما يهدف هذا التعاون إلى توسيع نطاق الأفلام المعروضة في المهرجان، مع التركيز بشكل خاص على جمهور الشباب الذي يُعد من الفئات المستهدفة الأساسية في هذا التعاون.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

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