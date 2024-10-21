للعام الثاني على التوالي.. استمرار التعاون بين مهرجان الجونة وسينما زاوية

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن استمرار تعاونه مع سينما زاوية في القاهرة للعام الثاني على التوالي. يأتي هذا التعاون في إطار الحرص على تعزيز التبادل الثقافي والفني وتوسيع قاعدة الجمهور السينمائي في مصر، من خلال تقديم تجربة سينمائية متميزة لمحبي السينما بشكل عام، ومحبي الأفلام المستقلة والسينما البديلة بشكل خاص.

من خلال مبادرة "الجونة في زاوية"، التي أطلقت العام الماضي، سيعرض هذا العام في سينما زاوية 14 فيلماً من أفلام مهرجان الجونة السينمائي، بداية من يوم 27 أكتوبر الجاري، وحتى يوم 2 نوفمبر المقبل، بمعدل فيلمين يوميًا، وسيتم فتح باب حجز التذاكر من خلال سينما زاوية بدءًا من يوم 23 أكتوبر الجاري.

يتيح هذا التعاون فرصة لسكان القاهرة لمتابعة مجموعة مختارة من الأفلام التي تُعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي من خلال سينما زاوية، التي تُعد واحدة من أهم المنصات لعرض الأفلام المستقلة في مصر. كما يهدف هذا التعاون إلى توسيع نطاق الأفلام المعروضة في المهرجان، مع التركيز بشكل خاص على جمهور الشباب الذي يُعد من الفئات المستهدفة الأساسية في هذا التعاون.

الأفلام المعروضة في سينما زاوية هي:

"الحجرة المجاورة" | الولايات المتحدة - إسبانيا | إخراج بيدرو ألمودوبار

يعد هذا الفيلم هو التجربة الأولى باللغة الإنجليزية لألمودوبار، وهو مستوحى من رواية "ما الذي تمرّ به" للكاتبة الأمريكية سيغريد نونيز، ويضم عدداً من النجوم، من بينهم تيلدا سوينتون وجوليان مور، إلى جانب جون تورتورو وأليساندرو نيفولا.

"ثلاث أيام من الأسماك" | هولندا - بلجيكا | إخراج بيتر هوغيندورن

دراما كوميدية بالأبيض والأسود تستكشف العلاقة المتوترة بين جيري وابنه ديك في أثناء لقائهما السنوي الذي يستمر لثلاثة أيام في روتردام، ويلوح في الأفق أنها قد تكون الزيارة الأخيرة لجيري.

"المادة" | المملكة المتحدة - الولايات المتحدة - فرنسا | إخراج كورالي فارجا

تنحسر الأضواء عن النجمة الشهيرة إليزابيث سباركل (ديمي مور) بعد تقّدم سنها، فتلجأ إلى عقار يحّولها إلى سو العشرينية الفاتنة، بشرط أن تكون إليزابيث أسبوع وتتحول إلى سو في الأسبوع التالي، فما الذي قد يفسد الخطة؟

"الموسيقى التصويرية للإنقلاب" | بلجيكا - فرنسا - هولندا | إخراج يوهان غريمونبريز

في فبراير 1961 يقتحم عازفو موسيقى الجاز وناشطات من ذوات البشرة السمراء مقر الأمم المتحدة في نيويورك احتجاجًا على اغتيال باتريس لومومبا.

"حين تسمع صرصور الليل يحين دورك" | فرنسا - كازاخستان | إخراج أولغا كوروتكو

ميري، ذات الـ25 عامًا، تقابل نورلان. يدعوها الأخير لحفل عيد ميلاد صديقه في الجبال، لتبدأ بعد ذلك ليلة طويلة جدا.

"طاردة العشيقات" | الصين - الولايات المتحدة | إخراج إليزابيث لو

في الصين، تعمل وانغ في وظيفة "طاردة العشيقات" التي استحدثها انتشار الخيانات الزوجية. تحاول وانغ إنقاذ علاقة زوجين على وشك الانفصال. وبينما نتابع جهودها، يتأرجح تعاطفنا مع الزوج مرة ومع الزوجة مرة أخرى.

"سحاب" | اليابان | إخراج كيوشي كوروساوا

ريوسوكي، عامل في مصنع صغير في طوكيو، يجمع ثروة من إعادة بيع البضائع عبر الإنترنت بثمن باهظ، ثم يترك المصنع وينتقل إلى الريف. وبينما تزدهر حياته، تبدأ حوادث مريبة فجأة في الحدوث من حوله.

"من لا أفارقه" | فرنسا | إخراج آن صوفي بايلي

تعيش مونا مع ابنها جويل، الذي يُقال عنه "بطيء الاستيعاب". يحب جويل زميلة عمله التي تعاني أيضا من إعاقة. وعندما تعلم مونا بعلاقتهما، تتفكك الرابطة بينها وبين جويل.

"196 متر" | الجزائر - فرنسا| إخراج شكيب طالب بن دياب

بعدما تثير قضية اختطاف فتاة عاصفة من الشكوك والتوتر في المدينة، تحاول دنيا ومحقق الشرطة سامي حل اللغز المحير وكشف شياطين الماضي.

"قصة سليمان" | فرنسا | إخراج بوريس لوجكين

على مدار يومين، يحاول سليمان، المهاجر الغيني غير الشرعي في باريس، التوفيق بين مسؤوليات عمله في توصيل الطعام بدّراجته وبين الاستعدادات اللازمة لجلسة مراجعة اللجوء.

"حصار المد والجزر" | الصين | إخراج جا جنكي

تشاوتشاو وبِن غارقان في الحب، يستمتعان بكل ما في مدينة داتونغ الصينية. فجأة، يقرر بِن أن يجرب حظه في مكان أكبر، فيرحل دون إنذار، وتنطلق تشاوتشاو في رحلة للبحث عنه.

"بذرة التين المقدس" | إيران - ألمانيا - فرنسا | إخراج محمد رسول آف

يحتفل إيمان بترقيته إلى قاضي تحقيق في محكمة الحرس الثوري بينما تبدأ الاحتجاجات العامة في إيران بعد وفاة شابة رهن الاعتقال. وحين يختفي سلاح إيمان فجأة، يزحف انعدام الاستقرار إلى أسرته.

"الفتيات يبقين فتيات" | الهند - فرنسا - النرويج - الولايات المتحدة الأمريكية| إخراج شوتشي تالاتي

في مدرسة داخلية صارمة، تستكشف ميرا ابنة الـ16 عاما الرغبة والرومانسية، لكن صحوتها الجنسية المتمردة تتعرقل على يد والدتها، تلك التي لم تتجاوز مراهقتها أبدا.

"فتاة الاستعراض الأخيرة" | الولايات المتحدة الأمريكية | إخراج جيا كوبولا

باميلا أندرسون تنغمس تمامًا بقلبها وروحها بينما تروي حكاية مؤدية ذات باع طويل في المجال، يتحتم عليها أن تخطط لمستقبلها عندما يتوقف برنامجها بعد نجاح استمر لثلاثين عامًا.

يمثل هذا التعاون خطوة نحو تعريف الجمهور المستهدف بأحدث الإنتاجات السينمائية العالمية والإقليمية، وتعزيز الوعي الفني والثقافي من خلال عروض سينمائية ذات قيمة فنية عالية. كما يُعد التعاون فرصة للتفاعل المباشر مع الجمهور المصري والتأكيد على أهمية السينما كوسيلة للتواصل الثقافي والإبداعي.

وفي هذا السياق، أعرب القائمون على مهرجان الجونة السينمائي وسينما زاوية عن سعادتهم بمواصلة هذا التعاون الذي حقق نجاحاً كبيراً في دورته السابقة، معربين عن أملهم في أن يستمر في إتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة أفلام ذات جودة استثنائية، وتعزيز الحوار الثقافي بين مختلف أطياف المجتمع.

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.