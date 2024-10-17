مهرجان الجونة

إعلان

لحظات لا تُنسى.. نجوم رحلوا تذكرهم "الجونة السينمائي" بحفل ختام دورته السادسة

08:26 م الخميس 17 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أبرز الراحلين من نجوم الفن في ٢٠٢٣ (1)
  • عرض 5 صورة
    أبرز الراحلين من نجوم الفن في ٢٠٢٣ (5)
  • عرض 5 صورة
    أبرز الراحلين من نجوم الفن في ٢٠٢٣ (4)
  • عرض 5 صورة
    أبرز الراحلين من نجوم الفن في ٢٠٢٣ (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

حرص مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة والتي وصفت بالاستثنائية، على تقديم التحية لعدد من النجوم وصنّاع الفن الذين غادروا عالمنا في 2023، تكريما لعطائهم.

وعرض المهرجان في حفل ختام دورته السادسة، صور النجوم الذي غادروا عالمنا، والتي تأثر بها الحضور. وضمت قائمة الراحلين: الفنان مصطفى درويش والفنان القدير أشرف عبدالغفور والمنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي والفنان أشرف مصيلحي والفنان طارق عبدالعزيز والمخرج أحمد البدري والمخرج أحمد سامي العدل.

جدير بالذكر أن الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، منحت جائزة الإنجاز الإبداعي للمخرج الكبير مروان حامد، وهو واحد من أبرز أسماء جيله من المخرجين الشبان.

وعرض المهرجان في 2023: 90 فيلماً من 49 دولة في مختلف أقسامه، سواء الروائية الطويلة أو الوثائقية أو القصيرة أو الاختيار الرسمي خارج المسابقة أو الأقسام الخاصة.

المهرجان شهد العام الماضي 14 حلقة نقاشية ومحاضرة وورشة عمل، وأطلق المهرجان لأول مرة سوق الجونة السينمائية وهي أحدث مبادرات المهرجان، وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام المهرجان تجاه صناعة السينما.

مهرجان الجونة السينمائي نجوم الفن طارق عبدالعزيز ناهد فريد شوقي أشرف عبدالغفور أشرف مصيلحي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"معرض الجونة للأفلام القصيرة" يعود في عامه الثاني تحت مظلة سوق سيني جونة

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو