لحظات لا تُنسى.. نجوم رحلوا تذكرهم "الجونة السينمائي" بحفل ختام دورته السادسة

كتبت- منى الموجي:

حرص مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة والتي وصفت بالاستثنائية، على تقديم التحية لعدد من النجوم وصنّاع الفن الذين غادروا عالمنا في 2023، تكريما لعطائهم.

وعرض المهرجان في حفل ختام دورته السادسة، صور النجوم الذي غادروا عالمنا، والتي تأثر بها الحضور. وضمت قائمة الراحلين: الفنان مصطفى درويش والفنان القدير أشرف عبدالغفور والمنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي والفنان أشرف مصيلحي والفنان طارق عبدالعزيز والمخرج أحمد البدري والمخرج أحمد سامي العدل.

جدير بالذكر أن الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، منحت جائزة الإنجاز الإبداعي للمخرج الكبير مروان حامد، وهو واحد من أبرز أسماء جيله من المخرجين الشبان.

وعرض المهرجان في 2023: 90 فيلماً من 49 دولة في مختلف أقسامه، سواء الروائية الطويلة أو الوثائقية أو القصيرة أو الاختيار الرسمي خارج المسابقة أو الأقسام الخاصة.

المهرجان شهد العام الماضي 14 حلقة نقاشية ومحاضرة وورشة عمل، وأطلق المهرجان لأول مرة سوق الجونة السينمائية وهي أحدث مبادرات المهرجان، وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام المهرجان تجاه صناعة السينما.