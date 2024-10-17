مهرجان الجونة

إعلان

العرض الأول بالعالم العربي.. "أثر الأشباح" يشارك في مهرجان الجونة السينمائي

07:46 م الخميس 17 أكتوبر 2024

فيلم أثر الأشباح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

ينافس فيلم أثر الأشباح للمخرج جوناثان ميليت بالمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة بالدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، ويشهد عرضه الأول بالعالم العربي بحضور المخرج ميليت والمنتجة بولين سيجلاند.

يشاهد حضور المهرجان الفيلم يوم الجمعة 25 أكتوبر الساعة 5:00 عصرًا - سي سينما 1، والسبت 26 أكتوبر الساعة 2:00 ظهرًا - سي سينما 3.

الفيلم افتتح قسم أسبوع النقاد ضمن مهرجان كان السينمائي الدولي وهو فيلم مطاردة مستوحى من أحداث حقيقية، إذ يصطدم الماضي بالحاضر وتُستكشف موضوعات العدالة والخلاص.

شارك الفيلم في مهرجاني سيدني وملبورن السينمائيين الدوليين، وتلقى إشادات جماهيرية ونقدية من مختلف المواقع السينمائية العالمية.

الفيلم إنتاج فرنسي، من إخراج جوناثان ميليت ويشاركه التأليف فلورنس روشات وبطولة الممثل التونسي الفرنسي آدم بيسا الحائز على جائزة أفضل ممثل في مسابقة نظرة ما في مهرجان كان السينمائي عن فيلم حرقة والممثل الفلسطيني توفيق برهوم وجوليا فرانز ريختر، ومدير التصوير أوليفييه بونجينج وألحان وسام حجيج وإنتاج بولين سيجلاند وليونيل ماسول (أفلام غراند هويت) وتتولى MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

جوناثان ميليت مصور ومخرج فرنسي قام بإخراج عدة أفلام قصيرة ووثائقية، منها: فيلم ودائما سوف نسير الذي رُشح لجائزة سيزار لعام 2018، ويُعد أثر الأشباح هو أول فيلم روائي طويل له.

فيلم أثر الأشباح مهرجان الجونة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لحظات لا تُنسى.. نجوم رحلوا تذكرهم "الجونة السينمائي" بحفل ختام دورته السادسة

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو