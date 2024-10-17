العرض الأول بالعالم العربي.. "أثر الأشباح" يشارك في مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

ينافس فيلم أثر الأشباح للمخرج جوناثان ميليت بالمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة بالدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، ويشهد عرضه الأول بالعالم العربي بحضور المخرج ميليت والمنتجة بولين سيجلاند.

يشاهد حضور المهرجان الفيلم يوم الجمعة 25 أكتوبر الساعة 5:00 عصرًا - سي سينما 1، والسبت 26 أكتوبر الساعة 2:00 ظهرًا - سي سينما 3.

الفيلم افتتح قسم أسبوع النقاد ضمن مهرجان كان السينمائي الدولي وهو فيلم مطاردة مستوحى من أحداث حقيقية، إذ يصطدم الماضي بالحاضر وتُستكشف موضوعات العدالة والخلاص.

شارك الفيلم في مهرجاني سيدني وملبورن السينمائيين الدوليين، وتلقى إشادات جماهيرية ونقدية من مختلف المواقع السينمائية العالمية.

الفيلم إنتاج فرنسي، من إخراج جوناثان ميليت ويشاركه التأليف فلورنس روشات وبطولة الممثل التونسي الفرنسي آدم بيسا الحائز على جائزة أفضل ممثل في مسابقة نظرة ما في مهرجان كان السينمائي عن فيلم حرقة والممثل الفلسطيني توفيق برهوم وجوليا فرانز ريختر، ومدير التصوير أوليفييه بونجينج وألحان وسام حجيج وإنتاج بولين سيجلاند وليونيل ماسول (أفلام غراند هويت) وتتولى MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

جوناثان ميليت مصور ومخرج فرنسي قام بإخراج عدة أفلام قصيرة ووثائقية، منها: فيلم ودائما سوف نسير الذي رُشح لجائزة سيزار لعام 2018، ويُعد أثر الأشباح هو أول فيلم روائي طويل له.