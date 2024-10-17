يديرها أحمد شوقي.. "الجونة السينمائي" ينظم جلسة حوارية للمخرج هاني أبو أسعد

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تنظيمه لجلسة حوارية مع المخرج العالمي هاني أبو أسعد، المرشح مرتين لجائزة الأوسكار.

تُقام الجلسة الحوارية ضمن فعاليات النسخة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي يوم 26 أكتوبر الساعة 2 مساءً، بإدارة أحمد شوقي، رئيس الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) ورئيس تمويل سيني جونة لدعم صناع الأفلام.

وجاء في بيان صادر عن المهرجان في تقديمه لـ هاني أبو أسعد: "على مدار سنوات عمله، نجح أبو أسعد في أن يكون صوتًا عربيًا بارزًا على الساحة الدولية، مساهمًا بأفلامه في إيصال رسائل عميقة وترك بصمة لا تُنسى، لا سيما من خلال أعمال مثل: الجنة الآن (2006) وعمر (2013)".

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.