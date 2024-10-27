مهرجان الجونة

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فيديو.. تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

06:33 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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كتب - معتز عباس:

تصوير - نادر نبيل:

حرص السيناريست تامر حبيب على الاستمتاع بوقته خلال مشاركته في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

ودخل تامر حبيب في وصلة رقص مع البلوجر العالمي أندرو ويفي صاحب ترند "فتى السجادة الحمراء".

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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