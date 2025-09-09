بحضور الأبطال.. يسرا تنشر صورة من كواليس فيلم "الست لما"

كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة يسرا متابعيها صورة من كواليس تصوير فيلم "الست لما".

نشرت يسرا صورة تجمعها بأبطال العمل السينمائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "من تصوير أمس فيلم الست لما".

ظهر في الصورة كلًا من الفنانة درة، الفنانة ياسمين رئيس، الفنانة دنيا سامي، الفنانة كندة علوش، وغيرهم من الأبطال.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم: يسرا، درة، عمرو عبدالجليل، كريم عفيفي، محمد أنور، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم: ماجد المصري، فتحي عبدالوهاب، حمدي الميرغني، مصطفى أبو سريع. العمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

جدير بالذكر أن يسرا تشارك الفترة الحالية في بطولة فيلمين، الأول "الست لما"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.

والفيلم الثاني يحمل اسم "بنات فاتن، بطولة هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب، فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث. والفيلم من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر.

