أحمد مراد يواصل التحضير للجزء الثالث من "الفيل الأزرق"

كتب- مروان الطيب:

شوق السيناريست أحمد مراد جمهوره ومتابعيه بصورة من تحضيراته للجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق، المقرر انطلاق تصويره قريبا.

نشر مراد صورة غلاف السيناريو عبر حسابه الرسمي على انستجرام وكتب: "بنحضر".

كان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية شوّق متابعيه والجمهور، لكواليس من تحضيرات فيلم الفيل الأزرق 3، كونه مشارك بالعملية الإنتاجية للفيلم.

ونشر تركي آل الشيخ صورة تجمعه مع المخرج أحمد مراد، المنتج أحمد بدوي، الكاتب مروان حامد، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "الفيل الأزرق هيكون نار".

وكانت آخر مشاركات أحمد مراد على شاشة السينما بفيلم "كيرة والجن" عام 2022 بطولة الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز.

يذكر أن أحمد مراد ينتظر عرض فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.