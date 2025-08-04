أحمد عبدالوهاب بإطلالة مختلفة في فيلم "درويش"

كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان أحمد عبدالوهاب في فيلم درويش بدور رشدي، ويظهر بإطلالة مختلفة.

رشدي، يجيد التحدث باللغة الفرنسية ويقوم بارتكاب الكثير من جرائم النصب.

فيلم درويش بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد عبدالوهاب، مصطفى غريب، محمد شاهين، تارا عماد، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

وفي سياق متصل، يظهر أحمد عبدالوهاب كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، وهو العمل الذي يشارك في كتابته أيضا مع كريم سامي كيمز ويعرض حالياً في دور العرض.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز.