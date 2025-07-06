تركي آل الشيخ يحتفل بتصدر فيلم "الزرفة" شباك التذاكر السعودي

كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تصدر فيلم "الزرفة" شباك التذاكر السعودي، متفوقًا على أفلام أجنبية عالمية منها فيلم Jurassic World ، وفيلم 28 Years Later.

ونشر تركي بوستر فيلم "الزرفة" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "فخورون بنجاح أحد استثماراتنا في صندوق بيج تايم، فيلم الزرفة يتصدر شباك التذاكر السعودي في أول عطلة نهاية أسبوع، أكثر من ١٨٤ ألف تذكرة كأكبر افتتاحية لأي فيلم سعودي، متفوقًا على أفلام عالمية مثل F1 و28 Years Later وJurassic World".

وأضاف: "نجاح الفيلم يعكس نضج الصناعة وثقة الجمهور بالمحتوى المحلي".

فيلم الزرفة يضم نخبة من نجوم الفن، وهم: أحمد الكعبي، محمد شايف، حامد الشراري، فهد المطيري، أبو ربيعة، إبراهيم خير الله، أضوى بدر، خالد عبد العزيز وزياد العمري مع ظهور خاص للنجم العالمي روبرت نبر، كتابة إبراهيم الخيرالله ومحمد القرعاوي.

تم تصوير فيلم "الزرفة" خلال 32 يوماً في 10 مواقع متفرقة في مدينة الرياض، وهو إنتاج مشترك بين استوديوهات "أفلام الشميسي"، "تلفاز 11" و Big Time Fund، وعرض في صالات السينما يوم 3 يوليو الجاري.