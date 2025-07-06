في 4 أيام.. إيرادات "أحمد وأحمد" تقترب من 14 مليون جنيه

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو، فيلم "أحمد وأحمد"، والذي بدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم الصيف لعام 2025.

وحقق الفيلم في يومه الرابع السبت 5 يوليو إيرادا بلغ 2 مليون و805 آلاف و906 جنيهات، ليصل إجمالي ما حققه في أربعة أيام 13 مليونا و636 ألفا و417 جنيها.

"أحمد وأحمد" أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: غادة عبدالرازق، طارق لطفي، رشدي الشامي، حاتم صلاح، أحمد عبدالوهاب، كريم سامي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والأكشن، يكتشف أن خاله زعيم عصابة ومتورط في الكثير من الجرائم.

