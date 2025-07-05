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بعد نجاح "الدشاش".. محمد سعد يبدأ تصوير "هلا بالخميس"

11:07 م السبت 05 يوليو 2025

محمد سعد

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كتبت- منى الموجي:
بدأ النجم محمد سعد تصوير أحدث أفلامه بعنوان "هلا بالخميس" ويستكمل من خلاله تعاونه مع المنتج محمد رشيدي (رشيدي فيلمز) وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققاه معا في فيلم "الدشاش"، وقت طرحه بدور العرض السينمائي.

ولم تعلن الشركة المنتجة حتى الآن عن تفاصيل العمل، وباقي الفريق المشارك في أدوار البطولة.

"الدشاش" شارك في بطولته: محمد سعد، باسم سمرة، زينة، خالد الصاوي، نسرين أمين، نسرين طافش، مريم الجندي ورشوان توفيق، وتأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد رشيدي (رشيدي فيلمز) وإخراج سامح عبدالعزيز.

محمد سعد الدشاش
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