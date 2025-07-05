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محمد رمضان يواصل الترويج لفيلم "أسد" بصور جديدة من الكواليس

06:38 م السبت 05 يوليه 2025
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    محمد رمضان في كواليس فيلم أسد
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    محمد رمضان في كواليس فيلم أسد (3)
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كتب - معتز عباس:

شارك النجم محمد رمضان متابعيه على السوشيال ميديا، صورًا جديدة من كواليس فيلم "أسد" المقرر عرضه في الفترة المقبلة.

ونشر رمضان الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "نكتشف الشجاعة في المعركة، فيلم ( أسد ) قريباً، في جميع دور العرض السينمائي والعالم".

ويشارك في بطولة فيلم "أسد" محمد رمضان، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، رزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف، وإخراج محمد دياب.

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محمد رمضان السوشيال ميديا انستجرام محمد رمضان فيلم أسد
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