كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال المخرج أحمد نادر جلال، إن فكرة فيلم "أحمد وأحمد" الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي قبل أيام، كانت موجودة منذ أعوام.

وتابع في تصريحات مصورة لموقع "مصراوي": "المشروع ده بقاله أكتر من سنة، والحمد لله ربنا كرمنا وعملناه دلوقتي"، وعن كواليس العمل مع السقا وفهمي "أحلى حاجة في الدنيا، الاتنين إخواتي، أحمد السقا أخويا وفهمي أخويا، وعشرة سنين مع بعض، أحلى كواليس في الدنيا".

وعن الفيديو الذي وصف فيه فهمي والفنانة جيهان الشماشرجي بطل العمل النجم أحمد السقا بأنه مُتعب، أوضح أحمد نادر جلال "خالص ده هزار، السقا أريح واحد في الدنيا وكمان فهمي، والاتنين صحاب وعلاقتهم حلوة".

وعن المنافسة بين فيلمه "أحمد وأحمد" والأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي بموسم صيف 2025، علق "يا رب يكرم الجميع وإحنا معاهم".

"أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، چيهان الشماشرجي، غادة عبدالرازق، أحمد الرافعي، علي صبحي، من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي وأشرف على الكتابة أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز.