تامر مرسي يكشف عن بوستر "الشاطر" استعدادا لعرضه بالسينمات

كتب- مروان الطيب:

كشف المنتج تامر مرسي عن البوستر الدعائي الرسمي لفيلم "الشاطر" استعدادا لعرضه بالسينمات يوم 16 يوليو الجاري.

ونشر تامر مرسي البوستر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وتصدره عدد من نجوم الفيلم وهم أمير كرارة، هنا الزاهد ومصطفى غريب وعلق: مايقع إلا الشاطر، ما يكسب إلا الشاطر: البوستر الرسمي لفيلم الشاطر، يُعرض في جميع السينمات في مصر يوم 16 يوليو، ويعرض في سينمات الخليج ودول العالم ٣١ يوليو.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول دوبلير مختص في تجسيد المشاهد الخطيرة للنجوم المشاهير، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل سبب طبيعة وظيفته، ويشارك ببطولة الفيلم كل من أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، محمد القس، تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.