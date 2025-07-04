إيرادات الخميس.. "أحمد وأحمد" الأول و"المشروع X" في المركز الثاني

كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 5 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: أحمد وأحمد، المشروع X، ريستارت، سيكو سيكو، في عز الضهر، وحققت أمس الخميس 3 يوليو 2025، إيرادات بلغت 6 ملايين و38 ألفا و113 جنيها، موزعة على النحو التالي..

أحمد وأحمد

احتل فيلم أحمد وأحمد المركز الأول، متصدرا إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 4 ملايين و11 ألفا و246 جنيها.

"أحمد وأحمد" أشرف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، ومجموعة من الفنانين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: طارق لطفي، غادة عبدالرازق، أحمد الرافعي، حاتم صلاح.

المشروع X

فاز بالمركز الثاني فيلم المشروع X وحقق مليونا و27 ألفا و509 جنيهات.

المشروع x قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز الثالث، محققا 818 ألفا و761 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

في عز الضهر

وحصل على المركز الرابع فيلم في عز الضهر، والذي حقق 156 ألفا و275 جنيها.

"في عز الضهر" تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، جميلة عوض، شيرين رضا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

سيكو سيكو

وذهب المركز الخامس والأخير لفيلم "سيكو سيكو"، وحقق 24 ألفا و322 جنيها.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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