في يومين.. إيرادات "أحمد وأحمد" تقترب من 7 ملايين جنيه

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أول أمس الأربعاء الموافق 2 يوليو، فيلم "أحمد وأحمد" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم الصيف لعام 2025.

وحقق الفيلم في يومه الثاني الخميس 3 يوليو إيرادا بلغ 4 ملايين و11 ألفا و246 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 6 ملايين و720 ألفا و639 جنيها.

"أحمد وأحمد" أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: غادة عبدالرازق، طارق لطفي، رشدي الشامي، حاتم صلاح، أحمد عبدالوهاب، كريم سامي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والأكشن، حول شاب يفقد خاله الذاكرة، ويكتشف أنه زعيم عصابة ومتورط في الكثير من الجرائم.

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